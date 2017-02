Mainz (ots) -



Surfen muss gelernt sein. Anlässlich des "Safer Internet Day" am Dienstag, 7. Februar 2017, widmet sich das ZDF Kinder- und Jugendprogramm den Themenschwerpunkt "Sicherheit im Netz". Im Fernsehen wie online können sich kleine und große Zuschauer oder User über die Möglichkeiten und Gefahren des Internets sowie der Sozialen Medien informieren. Am Samstag, 4. Februar 2017, zeigt das ZDF zum Thema die "pur+"-Sendung "Das Geheimnis der Youtuber": Moderator Eric Mayer trifft aktuelle Internetstars und blickt hinter die Kulissen von Ruhm und Erfolg. In der "Löwenzahn"-Folge "Internet - Die Jagd im Netz" am Sonntag, 5. Februar 2017, taucht Fritz Fuchs gemeinsam mit seinem Patensohn Mattis in das Social Web ein. Die Kindernachrichtensendung "logo!" gibt am 6. und 7. Februar bei KiKA außerdem Tipps zum Schutz gegen Cybermobbing.



Das medienpädagogische TV-Angebot wird durch den Video-Blog "App+on" begleitet. Im Fokus der zehn kurzen Video-Episoden steht Emil, der mit seinen Freunden den richtigen Umgang mit Apps und sozialen Netzwerken vermittelt. Im Blog werden die Kurzfilme mit einem Begleittext verse¬hen, in dem die wichtigsten Fakten und Tipps noch einmal nachgelesen werden können. Über eine Kommentarfunktion können sich die jungen Nutzer aus¬tauschen und mit ihren Fragen an die Blogger von "App+on" wenden. Diese stehen am 7. Februar 2017 ab 19.00 Uhr auch in einem Live-Chat als Ansprechpartner zur Verfügung.



Alle Sendungen und Videos werden bereits ab dem 3. Februar 2017 in der ZDFtivi-Mediathek, der ZDFtivi-App und nach Ausstrahlung auch auf dem ZDFtivi-YouTube-Kanal abrufbar sein.



Der Themenschwerpunkt im ZDF, bei KiKA und im Netz im Überblick:



"pur+: Das Geheimnis der Youtuber" Samstag, 4. Februar, 6.25 Uhr im ZDF Sonntag, 5. Februar, 19.25 Uhr bei KiKA



"Löwenzahn: Internet - Die Jagd im Netz" Sonntag, 5. Februar, 8.10 Uhr im ZDF Sonntag, 5. Februar, 11.05 Uhr bei KiKA



"logo!": Reporter Mirko hat Tipps gegen Cybermobbing" Montag, 6. Februar, 19.50 Uhr bei KiKA



"logo! Porträt einer jungen Frau, die Cybermobbing überwunden hat" Dienstag, 7. Februar, 19.50 Uhr bei KiKA



"App+on" Video-Blog ab Freitag, 3. Februar, auf http://zdftivi.de



"App+on"-Chat im Blog am Safer Internet Day Dienstag, 7. Februar, 19 bis 20 Uhr, auf http://zdftivi.de



http://zdftivi.de



