Auf der Landesstraße 3037 im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis ist am Freitagmittag eine Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte dort ein anderes Auto gestreift und war dann frontal mit einem entgegenkommenden Krankenwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Nach dem Aufprall kam der Pkw der Frau nach links von der Straße ab und krachte dort gegen einen Baum - sie starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen des Krankenwagens wurden schwer verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin des touchierten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Sachverständiger wurde zur genauen Erforschung des Unfallherganges angefordert, so die Beamten weiter.

Die Landesstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten voll gesperrt.