Von Donna Borak und Ryan Tracy

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Federal Reserve hat am Freitag die Leitlinien und die Szenarien des Bankenstresstests 2017 vorgestellt. Unter die Lupe genommen werden dabei 34 Banken des Landes. 13 Institute, darunter Bank of America Corp, Citigroup Inc und JP Morgan Chase & Co, müssen alle "Übungen" durchlaufen.

Dank Änderungen bei den Vorgaben wird der Test für einige Banken in diesem Jahr leichter zu absolvieren sein. Dazu gehören vor allem US-Banken im Besitz der Deutschen Bank sowie der Banco Santander SA. Sie waren in den vergangenen Jahren bei den Tests durchgefallen.

Das Bestehen des Stresstests ist Voraussetzung für Dividendenerhöhungen oder Aktienrückkäufe. Die Banken müssen belegen, dass sie ausreichend Kapital vorhalten, um auch bei einer Wirtschaftskrise nicht in Schieflage zu geraten. Neben der Kapitalausstattung steht ein weiterer Aspekt im Fokus der Tests. Sie untersuchen auch, ob die internen Prozesse stimmen und Risiken korrekt bewertet werden. Die Fed kann einen Ausschüttungsplan an die Aktionäre mit Blick auf beide Punkte ablehnen.

In diesem Jahr wird ein Neuling unter den Prüflingen sein: die CIT Group Inc. Anfang der Woche hatte die Fed bereits angekündigt, dass 21 Geschäftsbanken mit einer Bilanzsumme von weniger als 250 Milliarden US-Dollar von einem Teil ihrer Stresstests befreit würden.

Die Banken müssen der Fed ihre eigenen Beurteilungen bis zum 5. April vorlegen, ihre Meinung dazu will die Notenbank am 30. Juni veröffentlichen.

Das widrigste Szenario sehe in diesem Jahr eine etwas stärkere Verschlechterung der US-Wirtschaft als im vergangenen Jahr vor, hieß es am Freitag von der Fed. Die US-Arbeitslosenrate steigt über 10 Prozent, und die Preise für Gewerbeimmobilien sinken. Das Szenario gehe auch von einer stärkeren Belastung der Wirtschaft in Europa sowie in Großbritannien als im Vorjahr aus.

Diese Veränderungen dürften die Banken unterschiedlich treffen, je nach Zusammensetzung ihrer Bilanzen.

