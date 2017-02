NEW YORK (dpa-AFX) - Starke US-Arbeitsmarktzahlen haben die Anleger an der Wall Street am Freitag aus der Deckung gelockt. Der Dow Jones Industrial sprang sofort nach Handelsstart wieder über die viel beachtete 20 000-Punkte-Marke, die er vorige Woche erstmals geknackt hatte. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,65 Prozent höher bei 20 013,97 Punkten. Auf Wochensicht droht ihm wegen der Kursverluste der vergangenen Tage dennoch ein Minus von knapp einem halben Prozent.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,49 Prozent auf 2292,14 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 0,15 Prozent auf 5155,66 Punkte vor./edh/he

