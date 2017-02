Paris - Aller Anfang ist schwer? Zumindest in China hat die Konjunktur einen guten Start ins Jahr 2017 hingelegt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Bei Umfragen unter Einkaufsmanagern in der Volksrepublik im Januar habe der entsprechende Index des Verarbeitenden Gewerbes mit 51,3 Punkten sein vorheriges Niveau zumindest halten können, zudem sei das Barometer für das Dienstleistungssegment leicht auf 54,6 Zähler gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...