Innsbruck (pts026/03.02.2017/16:05) - Manche Menschen scheinen Glück und Erfolg für sich gepachtet zu haben, während andere von einer Misere in die nächste stolpern. "Was unterscheidet die einen von den anderen", fragte sich Leadership-Coach Gregor Heiss vor mehr als 20 Jahren schon. In seinem Bestseller mit dem auf den ersten Blick kryptischen Titel "31" (Untertitel: Erfolg ist kein Geheimnis) verrät er die Antwort darauf: Ein System. Ein System, das diese Menschen bewusst oder unbewusst zu richtigem Denken und in der Folge zu richtigem Handeln führt. Wie entscheidend die Gedanken für unseren Erfolg - und zwar auf allen Ebenen - sind, hat die moderne Hirnforschung in den letzten Jahren wissenschaftlich belegt. "Die sogenannte Neuroplastizität des menschlichen Gehirns, also die Fähigkeit, sich zeitlebens umzubauen, erlaubt es, von einem direkten Zusammenhang zwischen den Gedankenmustern eines Menschen und seinem Erfolg im Leben sprechen", so Heiss. Aus Anlass der dieser Tage erscheinenden dritten Auflage des Buches lädt Alexander Krunic, Verleger und Herausgeber von business bestseller, zum Online-"Kamingespräch" mit dem Autor. Jeder ist eingeladen am Montag, 06.02.2017 von 11-12 Uhr, via Internet dabei zu sein, nur zuzuhören, sich im Chat zu beteiligen oder mit eigenem Mikro und Kopfhörer auch live mitzureden (kein Live-Video!). Kostenfreie Registrierung unter http://www.business-bestseller.com/gh31 Wer keine Zeit hat, kann sich trotzdem anmelden und später eine Aufzeichnung dieses Kamingesprächs downloaden. (Ende) Aussender: business bestseller VerlagsgmbH Ansprechpartner: Alexander Krunic Tel.: 0043 (512) 56 17 40 E-Mail: a.krunic@business-bestseller.com Website: www.business-bestseller.com/gh31 Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170203026

