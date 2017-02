Bern - Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK) will die Schweizer Hoteliers aus dem Würgegriff der Online-Buchungsplattformen befreien. Die so genannten engen Preisparitätsklauseln sollen verboten werden. Mit diesen verpflichten sich die Hotels, auf ihrer Internetseite den Preis auf der Buchungsplattform nicht zu unterbieten.

Per Motion fordert der Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischof ein Verbot solcher Klauseln. Die WAK hat den Vorstoss mit 9 zu 1 Stimmen angenommen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Damit will sie gegen die "einengende Preispolitik" der Buchungsplattformen vorgehen. Die Kommission ist der Meinung, ...

