VALLETTA (dpa-AFX) - Angesichts des geplanten Brexit und des Kurswechsels der USA hofft die Europäische Union auf neue Einigkeit. Die internationale Lage erinnere daran, wie wichtig die Zusammenarbeit in Europa sei, sagte Ratspräsident Donald Tusk am Freitag beim EU-Gipfel auf Malta. "Heute haben wir keine andere Option, als wieder Vertrauen in unsere eigene Stärke zu gewinnen."

Maltas Regierungschef Joseph Muscat sagte, im Kreis der 28 EU-Staaten sorge man sich über Entscheidungen der neuen US-Regierung unter Donald Trump und auch über einige Ansichten. Es gebe keinen Anti-Amerikanismus, sondern das Gefühl, dass man im Gespräch bleiben müsse. Doch fügte Muscat hinzu: "Wir können nicht still bleiben, wenn es um unsere Prinzipien geht, wir werden Klartext reden."

Die 28 EU-Staaten hatten sich in Valletta auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt, um Flüchtlingsüberfahrten von Libyen nach Italien möglichst rasch zu unterbinden. Am Nachmittag wollten die Staats- und Regierungschefs über die Zukunft der Gemeinschaft nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs beraten - dann ohne die britische Premierministerin Theresa May./vsr/DP/zb

