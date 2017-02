Das internationale Chemieunternehmen Oxea erklärt in Europa bis auf weiteres Force Majeure auf Butylacetat. Aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme in der Produktionsanlage in Marl ist Oxea derzeit nicht in der Lage, die Herstellung und Lieferung von Butylacetat aufrechtzuerhalten.

Oxea arbeitet bereits daran, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und wird seine Kunden während der Dauer kontinuierlich über die Situation und weitere Details zur Lieferfähigkeit informieren.

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft des Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

