Frankfurt - Die gestern vom US-Landwirtschaftsministerium veröffentlichten Exportzahlen deuten auf eine weiterhin robuste Nachfrage nach US-Getreide und Sojabohnen hin, berichten die Analysten von Commerzbank Corp. & Markets.Zwar seien die wöchentlichen Mais- und Weizenexporte in der letzten Woche niedriger ausgefallen als in der sehr starken Vorwoche, hätten aber am oberen Ende der Erwartungen und über dem jeweiligen 4-Wochendurchschnitt gelegen. Bei Sojabohnen hätten die Exporte sowohl höher als in der Vorwoche als auch über dem 4-Wochendurchschnitt sowie im Rahmen der Erwartungen gelegen. Geholfen habe dabei sicherlich der schwächere US-Dollar, welcher die preisliche Wettbewerbsfähigkeit für US-Agrarprodukte erhöht habe. Dadurch seien auch die gestiegenen Preise nicht so stark ins Gewicht gefallen. So koste Weizen an der CBOT inzwischen mehr als 430 US-Cents je Scheffel, Mais 365 US-Cents je Scheffel und Sojabohnen 1.040 US-Cents je Scheffel. Seit Jahresbeginn habe sich Weizen damit um 6%, Mais um gut 4% und Sojabohnen um 3,5% verteuert.

