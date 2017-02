Frankfurt - Nach der Feiertagswoche haben die chinesischen Märkte seit heute wieder geöffnet, berichten die Analysten von Commerzbank Corp. & Markets.Der "Willkommensgruß" an die chinesischen Händler falle allerdings sehr kühl aus. So stünden die Metallpreise in der Breite deutlich unter Druck. Kupfer falle in Shanghai zeitweise um 2,7% und ziehe auch den LME-Preis mit nach unten, sodass Kupfer in London noch gut 5.800 USD je Tonne koste. Zink gebe ebenfalls um 2,7% nach und rutsche unter 2.800 USD je Tonne. Nickel verliere vorübergehend fast 3% und halte sich nur noch knapp über der Marke von 10.000 USD je Tonne. Der von Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China sei im Januar überraschend deutlich gefallen, womit die Stimmung zumindest in den kleineren und privaten Unternehmen offenbar doch nicht so gut sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...