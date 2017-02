Frankfurt - Die deutschen Börsenstrompreise starten erstmals seit fünf Jahren höher ins neue Jahr als ein Jahr zuvor, berichten die Analysten von Commerzbank Corp. & Markets.Geschuldet sei der Preisanstieg der deutlichen Verteuerung von Energiekohle. Auch wenn Kohlekraftwerke in Deutschland in der Stromerzeugung an Bedeutung verlieren würden und zuletzt sogar von Gaskraftwerken zurückgedrängt worden seien, dürften die Erzeugungskosten von kohlebasiertem Strom kurzfristig weiterhin den Preis bestimmen. Da die Analysten am Kohlemarkt wegen eines wieder nachlassenden Importsogs Chinas mit einem spürbaren Preisrückgang rechnen würden, dürfte dies die Strompreise drücken, auch wenn sich die Emissionsrechte allmählich verteuern würden. Der tendenziell fallende Strombedarf in Deutschland und der Ausbau der erneuerbaren Energien würden auch mittelfristig die Börsenstrompreise belasten. (03.02.2017/fc/a/m)

