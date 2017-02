Liebe Leser,

Bombardier Commercial Aircraft gab am Donnerstag bekannt, dass man mit dem in Dublin ansässigen Unternehmen CityJet einen festen Kaufvertrag abgeschlossen habe. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von sechs Maschinen des Typs CRJ900. Zudem enthält der Vertrag eine Option für weitere vier Flugzeuge. CityJet vermietet die Flotte im Wet-Lease-Verfahren an Scandinavian Airlines (SAS).

Ein Verkaufsschlager

Auf Grundlage des Listenpreises der CRJ900-Flugzeuge ...

