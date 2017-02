Lieber Leser,

erwartungsgemäß erfreulich verlief das Geschäftsjahr 2016 für Daimler, auch wenn der Autobauer die Erwartungen der Analysten beim bereinigten EBIT mit 14,24 Mrd. Euro marginal verfehlte. Dafür fuhren die Stuttgarter bei Umsatz und Gewinn neue Rekorde ein.

Die Erlöse legten um 3% auf 153,3 Mrd. Euro an. Nach Steuern verdiente der Konzern 8,5 Mrd. Euro nach 8,4 Mrd. in 2015. Geschuldet ist dieses wahrlich beeindruckende Zahlenwerk in erster Linie der florierenden ...

