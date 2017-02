Wallisellen - NetApp stellt ein neues, leistungsstarkes Enterprise All-Flash Array vor. Ausserdem gibt das Unternehmen ein Leistungsversprechen: Mit der Effizienzgarantie erhalten NetApp Kunden eine Performance, die den Anforderungen des datengetriebenen digitalen Zeitalters gewachsen ist.

Das neue NetApp All-Flash FAS (AFF) A700s Array liefert hohe Leistung in kompakter Form. Unternehmen können damit ihre IT für anspruchsvolle Anwendungen, analytische Workloads und Cloud-Integration modernisieren. Durch die hohe Flash-Dichte und die Storage-Effizienz lassen sich Energie- und Kühlkosten von Rechenzentren deutlich reduzieren.

Zudem kündigt NetApp eine neue All-Flash-Garantie an, die je nach Auslastung eine bis zu 5-fache Einsparung an Speicherplatz sicherstellt. So erhalten Kunden garantiert die vereinbarte Kapazität und Effizienz. Falls dies nicht der Fall sein sollte, trägt NetApp die entstehende Kostendifferenz. Diese Garantie steht für die gesamte AFF-Familie zur Verfügung.

"Die Transformation der IT ist für alle Unternehmen, bei denen Daten im Mittelpunkt des Geschäfts stehen, ein zentrales Thema - unabhängig von ihrer Grösse", sagte Simon Robinson, Research Vice President bei 451 Research. "Die neuen AFF-Lösungen von NetApp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...