Bonn (ots) - In dieser Woche kürt nun auch die Union ihre Kanzlerkandidatin. Nach anfänglichen Irritationen stehen die Schwesterparteien CDU und CSU, zumindest nach außen hin, wieder vereint. Die Kür von Martin Schulz als Herausforderer hat den Sozialdemokraten einen unerwarteten Aufwind verschafft. In einigen Umfragen liegt Schulz schon vor der Amtsinhaberin. Zwar ist es zur Bundestagswahl noch ein Dreivierteljahr hin, aber kommt nun doch ein spannender Wahlkampf? Und eröffnen sich durch die neue Konstellation auch neue politische Perspektiven? Kann die SPD den Aufwind bis zum Herbst nutzen? Und wie lange hält die Geschlossenheit von CDU und CSU? Bleibt es am Ende doch bei der gewohnten Machtverteilung - mit einer Langzeitkanzlerin Angela Merkel?



Darüber diskutiert Alfred Schier u.a. mit



- Uwe-Karsten Heye, Publizist



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de