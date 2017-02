General Motors (WKN:1C9CM) und Honda (WKN:853226) haben am Montag verkündet, die beiden Unternehmen würden zusammen Antriebssysteme mit Brennstoffzellen für die Fahrzeuge im Werk in Michigan entwickeln. Man möchte damit 2020 anfangen.



Die Unternehmen arbeiten schon seit 2013 bei dieser Technologie zusammen. Die Verkündung am Montag formuliert ihr Langzeitziel noch einmal, mit der Massenproduktion der Brennstoffzellen bis Ende des Jahrzehnts zu beginnen.



Den vollständigen Artikel lesen ...