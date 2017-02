VALLETTA (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat sich gegen eine Senkung der Unternehmenssteuern in Deutschland ausgesprochen. "Wir haben in Deutschland ein Unternehmenssteuersystem, mit dem wir im Augenblick sehr gut zurechtkommen", sagte Merkel am Rande des EU-Sondergipfels auf Malta.

Sie persönlich könne "keinen besonderen Sinn darin sehen, jetzt einen Wettlauf um die niedrigsten Steuern stattfinden zu lassen", sagte Merkel. Der Staat brauche natürlich auch Steuereinnahmen und "faire Steuern, um die notwendigen gesellschaftlichen Investitionen vorzunehmen".

Es sei jetzt noch nicht an der Zeit darüber zu reden, was die EU verändern werde, sagte Merkel. Beim Gipfel sei das kein Thema gewesen.

Hintergrund sind Ankündigen von US-Präsident Donald Trump und der britischen Premierministerin Theresa May, in ihren Ländern Unternehmenssteuern zu senken, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

