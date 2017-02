New York - Die USA haben als Reaktion auf den jüngsten Raketentest Irans neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Die Massnahmen richten sich gegen Personen und Einrichtungen, die am Raketenprogramm des Irans beteiligt sind.

US-Präsident Donald Trump liegt damit auf der angekündigten Linie einer Verschärfung des Verhältnisses zu Teheran. Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne seit der Wochenmitte angeknüpft und weiter zugelegt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte ...

