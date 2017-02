ZÜRICH (Dow Jones)--Gewinne im Banken- und Versicherungssektor haben dem Aktienmarkt in Zürich am Freitag einen positiven Impuls gegeben. Der breite Markt erhielt Auftrieb von dem überraschend deutlichen Beschäftigungsaufbau in den USA, den das US-Arbeitsministerium meldete.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 8.351 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,42 (zuvor: 55,17) Millionen Aktien.

Finanzwerte profitierten von der Aussicht auf eine Deregulierung in den USA. Präsident Donald Trump will den sogenannten Dodd-Frank-Act lockern, der den Banken nach der Finanzkrise strenge Vorschriften auferlegt hatte. Die Aktien der Großbanken Credit Suisse und UBS stiegen um 1,8 und 1,9 Prozent. Für Julius Bär ging es um 1,0 Prozent nach oben. Im Versicherungssektor legten Zurich Financial um 1,1 Prozent zu. Swiss Life und Swiss Re verbuchten Kursgewinne von 1,6 und 0,9 Prozent.

Swatch ermäßigten sich um 1,9 Prozent. Der Uhrenhersteller hatte am Donnerstag schwache Zahlen für 2016 vorgelegt, sich aber für 2017 optimistisch geäußert, was die Aktie nach oben getragen hatte. Seither haben sich allerdings mehrere Analysten negativ zu den Ertragsaussichten des Unternehmens geäußert. Unter anderem nannte Bernstein den Ausblick "zu optimistisch."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 11:41 ET (16:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.