Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 1/2017 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 02/2016 bis 01/2017 der prime market-Werte. Sie hat bereits 11/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im März. Und so sieht es aus: ATX-Member Do&Co ist durch Preiseffekte aus den Top 25 gefallen, es fehlt aber nicht viel. Flughafen hat die EVN überholt und ist nun auf Rang 25 beim der Market Cap, wäre derzeit im ATX. Wenn es Do&Co und Flughafen nicht in die Top-25 schaffen, gibt es einen packenden Dreikampf zwischen Mayr-Melnhof, Porr und S Immo um den Do& Co.-Platz. Alle anderen scheinen derzeit - vorbehaltlich gröberer Faktoren-Änderungen - sicher.

