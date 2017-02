Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag der Woche deutlich angezogen. Der wichtigste Aktienindex SMI war am Freitag bereits fest gestartet und baute die Gewinne im Tagesverlauf mehr oder weniger kontinuierlich aus. Neben den Bankenwerten gaben vor allem die schwerkapitalisierten Novartis und Nestlé Schub. Zur insgesamt aufgehellten Stimmung trugen am Nachmittag auch die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten bei.

In den USA sind seit Jahresbeginn mehr Jobs entstanden als erwartet. Händler verwiesen zudem auf einen immer noch eher niedrigen Anstieg der Löhne. Dadurch werde die US-Notenbank Fed in puncto Zinserhöhungen nicht zusätzlich unter Druck gesetzt. Auf Wochensicht resultiert für den SMI aufgrund der Verluste zu Wochenbeginn und vom Donnerstag dennoch eine knapp negative Bilanz. Die mit dem Machtwechsel im Weissen Haus spürbar zugenommene Unsicherheit an den Finanzmärkten habe damit bislang aber zu keinen grösseren Verwerfungen am Aktienmarkt geführt, hiess es.

Bei Börsenschluss notierte der Swiss Market Index (SMI) 0,90% im Plus bei 8'350,84 Punkten. In der Gesamtwoche liegt der Leitindex damit 0,3% im Minus. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,75% auf 1'330,30 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,83% auf 9'132,14. Von den 30 wichtigsten Titeln standen ...

