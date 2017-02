Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei All for One Steeb um 12 Prozent auf 79,4 Millionen Euro an. Das EBIT legt um 10 Prozent auf 6,4 Millionen Euro zu. Beim Gewinn gibt es eine Verbesserung um 20 Prozent auf 4,4 Millionen Euro. Je Aktie verdient ...

