Mainz (ots) - Woche 06/17 Samstag, 04.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt Deutschland 2012



6.05 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn



6.50 Verschwörung auf dem Prüfstand Die 9/11-Experimente



8.15 American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste USA 2015



9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.40 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



10.10 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016



10.40 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015 11.25 Mord auf offener Straße - Der Fall Ty Medland Großbritannien 2014



12.05 Mord unter Geschwistern - Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014



12.50 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



13.35 Fatale Freundschaft - Der Fall Stacey Mackie Großbritannien 2014



14.20 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015 16.35 Dr. Shipman - Der Ladykiller Berauscht vom Mord Deutschland 2015



17.20 Dr. Shipman - Der Ladykiller Gefasst wegen Habgier Deutschland 2015



18.00 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 "Kriminelle Karrieren: Margaret McDonald - Sex als Geschäft" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.10 Jung im Knast Geburtstag hinter Gittern Deutschland 2016



21.55 Jung im Knast Das Recht des Stärkeren Deutschland 2016



22.40 Jung im Knast Blinde Wut Deutschland 2016



23.25 Jung im Knast Höchststrafe Deutschland 2016



0.10 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016



0.40 Crime and Justice - das Justizsystem der USA Die Todesstrafe



( weiterer Ablauf ab 1.25 Uhr wie vorgesehen )



Woche 06/17 Sonntag, 05.02.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



10.05 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.15 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



13.00 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste



13.45 Die Entstehung der Erde Grand Canyon



14.30 Die Entstehung der Erde Loch Ness



15.15 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau



16.05 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen



16.45 Apokalypse Urzeit - Die Hölle auf Erden



17.30 Apokalypse Urzeit - Das große Sterben



18.10 Killer-Dinosaurier Tyrannosaurus Rex



18.55 Killer-Dinosaurier Kannibalen der Urzeit



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Woche 06/17 Montag, 06.02.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



7.40 Die Geschichte der Juden Das Gelobte Land



( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.10 Der Tempelberg Die verschollenen Schätze Kanada 2012



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Früher war alles besser! Oder? Die 50er und die 60er Deutschland 2016



23.55 Früher war alles besser! Oder? Die 70er und die 80er Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.50 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918



2.35 Spuren des Krieges Normandie 1944



( weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen )



