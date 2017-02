Nach der gescheiterten letzten EU-Vermittlung im Kosovo-Konflikt gehen Belgrad und Pristina verbal aufeinander los. Kriegsvorwürfe stehen im Raum und die Bemühungen Brüssels werden als sinnlos bezeichnet.

Die jahrelangen Vermittlungsbemühungen der EU im Kosovo-Konflikt sind nach Ansicht Serbiens sinnlos, weil "sie sich im Kreis drehen". Das sagte der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic nach der gescheiterten letzten Brüsseler Verhandlungsrunde am Freitag in Belgrad. Die Medien in Belgrad unterstellen wie Vucic dem fast nur noch von Albanern bewohnten Kosovo Kriegspläne.

Das Kosovo war 2008 von Serbien abgefallen und wird inzwischen von mehr als 110 Staaten anerkannt. Serbien will seine frühere Provinz aber zurückhaben. Die EU versucht seit Jahren vergeblich, die verfeindeten Nachbarn auszusöhnen.

Der alles beherrschende Politiker Serbiens beschrieb die Brüsseler Verhandlungen so: "Man wiederholt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...