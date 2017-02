Frankfurt - Der Brentölpreis stieg gestern in der Spitze auf 57,5 USD je Barrel, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Nach einem kurzen Rücksetzer am Abend würden die Preise seit der Nacht wieder zulegen. Aktuell handele Brent bei 57 USD je Barrel, WTI bei 54 USD je Barrel. Seit Wochenbeginn liege der Brentölpreis knapp 3% im Plus. Aus Preissicht positive Daten wie der Rückgang der OPEC-Ölproduktion würden zu Käufen genutzt. Preisbelastende Nachrichten wie der starke Anstieg der US-Rohöllagerbestände würden entweder ignoriert oder dadurch induzierte Preisrückgänge als Kaufgelegenheit erachtet. Diese selektive Wahrnehmung spreche kurzfristig für einen weiteren Preisanstieg, auch wenn damit die Luft immer dünner und das Korrekturpotenzial immer größer werde. Ein Test des Anfang Januar verzeichneten 18-Monatshochs scheine damit kurzfristig nicht ausgeschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...