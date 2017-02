Stuttgart - Die Chinesen haben in dieser Woche ihr Neujahrsfest gefeiert, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.2017 sei das Jahr des Hahns. Nach dem chinesischen Horoskop werde der Hahn durch zwei gegensätzliche Wesenszüge charakterisiert. So gehe er tagsüber bodenständig und fleißig seinen Pflichten nach, attraktiv und extrovertiert glänze er am Abend. Nicht ganz so glänzend würden sich zu Jahresbeginn die Stimmungsindikatoren in China zeigen. So bewege sich der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex, der insbesondere kleine und mittlere privat geführte Unternehmen abbilde, mit 51 Punkten zwar noch oberhalb der Wachstumsschwelle. Gegenüber dem Vormonat habe das Momentum im Januar allerdings etwas nachgelassen.

