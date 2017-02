The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2017



ISIN Name



CA03969D1042 ARCTURUS GROWTHSTAR TECHS

CA29206R1010 EMPIRE ROCK MINERALS

CA5926891030 METTRUM HEALTH CORP.

JP3732950005 JAPAN DIGITAL LAB.

US7598921028 RENREN INC.SP.ADR CL.A 3

US87817A1079 TEAM HEALTH HLDGS DL -,01

XS1541072408