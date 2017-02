Regensburg (ots) - Bequeme Ein-Stunden-Lieferung nach Hause, Erfüllung aller Einkaufswünsche auch noch im abgelegensten Einödhof mit einem Klick: Das ist die schöne neue Einkaufswelt. Wie kaum ein anderes Unternehmen hat Amazon den Alltag eines jeden Einzelnen verändert - und wird das weiter tun. Wie tiefgreifend dieser Wandel die Gesellschaft durchdringt, wird dabei erst langsam sichtbar. In der Krise des Buchhandels, im Kampf des Einzelhandels, im harten Wettbewerb der Logistikbranche, der Angestellte an die Belastungsgrenze treibt. Amazon wird zu einer wichtigen Einflussgröße. Marktmacht setzt Standards. Und doch ist es der Kunde, der diese Macht verleiht. Und der mit seiner Einkaufsentscheidung darüber mitbestimmt, wie die Arbeits- und Lebenswelt der Zukunft aussieht.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de