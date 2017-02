Straubing (ots) - Insofern bietet die Unberechenbarkeit, Unverlässlichkeit und Unfähigkeit Trumps auch Chancen. Deren Wahrung hat aber nichts mit dem Neuen im Weißen Haus zu tun, sondern mit einer Erkenntnis, die in Brüssel, Paris, London, Berlin, Warschau, Riad, Teheran oder Jerusalem selbst reifen muss. Denn mit einem hat Trump womöglich sogar recht. Es muss kein unbedingtes "Weiter so" geben. Es liegt nun in den Händen anderer politischer Entscheider, diesen Raum, den Trump durch sein Agieren freimacht, selbst zu nutzen und zu gestalten. Das muss man nicht Trump überlassen. Wenn er den Einfluss der USA in der Welt unbedingt schmälern will, so möge er dies tun. Er selbst wird dieses Handeln zu vertreten haben, spätestens in vier Jahren - dann ist in den USA wieder Präsidentschaftswahl.



