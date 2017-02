Mannheimer Morgen über den Börsengang von Snapchat Überschrift: Bitte warten! Snap und das Foto ist schnell wieder weg, wenn es ein Nutzer anschaut. Vor allem bei jungen Menschen sind der gerade mal fünf Jahre alte Dienst und die App höchst populär. Jetzt will Snapchat auch Anleger anlocken. Umgerechnet rund 2,8 Milliarden Euro sollen beim ersten großen Börsengang des neuen Jahres eingespielt werden. Dann wäre Snapchat mit einem Schlag 23 Milliarden Euro wert. Mehr als hierzulande Beiersdorf, fast fünf Mal so viel Lufthansa, fast so viel wie die Deutsche Bank. Dabei hat Snapchat 2016 einen Verlust von fast einer halben Milliarde Euro produziert. Und wird, wie es im Börsenprospekt heißt, vielleicht niemals profitabel arbeiten. Die Haupteinnahmequelle Werbung spielt offensichtlich noch viel zu wenig ein. Fast 160 Millionen Menschen sollen Fotodienst weltweit täglich nutzen. Ob er freilich auch Anlegern Nutzen bringt: Möglicherweise ist das Geld genauso schnell weg wie die Fotos. Die Entwicklung bei Twitter sollte eine Warnung sein: Schoss der Kurs beim Börsengang vor vier Jahren rasant von rund 26 auf 50 Dollar nach oben, steht er heute bei mageren 18 Dollar. Kein Wunder: Der Verlust lag 2015 bei einer halben Milliarde Dollar und dürfte auch 2016 nicht wesentlicher geringer ausgefallen sein. Lohnen dürfte sich deshalb der Börsengang auch bei Snapchat vor allem für die beiden Gründer und für Beteiligungsfirmen. Wie für Twitter gilt auch für Snapchat: Anleger müssen nicht gleich beim Börsengang zugreifen. Die Aktie gibt es danach jeden Tag. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 13:51 ET (18:51 GMT)