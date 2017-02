Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth 4:1 gegen den bisherigen Tabellenführer Hannover 96 gewonnen. Die Gastgeber konnten mit ihrer ersten guten Chance in der 16. Minute in Führung gehen: Serdar Dursun erzielte den Treffer per Fallrückzieher.

Fünf Minuten später legte Marcel Franke nach. Die Führung der Fürther zur Pause war durchaus verdient, weil die Franken die bessere Chancenverwertung hatten und sich kämpferischer präsentierten. Die Niedersachsen strahlten nur wenig Gefahr aus. Pech hatten die Hannoveraner zum Start der zweiten Halbzeit, als ein vermeintlich regulärer Treffer nicht anerkannt wurde.

Außerdem hätte Schiedsrichter Kempter den Gästen wenig später einen Elfmeter zusprechen können. Für die Vorentscheidung sorgten die Gastgeber in der 64. Minute: Dursun erzielte seinen zweiten Treffer der Partie. Nur drei Minuten später sorgte Veton Berisha sogar noch für das vierte Fürther Tor. Der Freistoß-Treffer von Hannovers Edgar Prib in der 87. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Am 20. Spieltag muss Hannover gegen Bochum ran, Fürth spielt in Aue. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers 1:0, Arminia Bielefeld - 1860 München 2:1.