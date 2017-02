Trump gibt den Startschuss für die Deregulierung der Banken. Bei den Auflagen zur Sicherung der Geldhäuser sind Änderungen zu erwarten. Fraglich ist, inwieweit künftig die internationale Zusammenarbeit funktioniert.

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung die strengeren Regelungen für die US-Finanzindustrie aus der Zeit der Finanzkrise in Frage gestellt. Eine am Freitag im Weißen Haus in Washington unterzeichnete Anordnung fordert die zuständigen Behörden auf, die entsprechenden Regelungen - erlassen von der Regierung seines Vorgängers Barack Obama - unter die Lupe zu nehmen.

Donald Trump versucht, die Deregulierung der Finanzbranche anzuschieben. Er hatte immer wieder versichert, er werde das so genannte Dodd-Frank-Gesetz zurücknehmen, das nach der Finanzkrise erlassen wurde. Es soll verhindern, dass sich eine derartige Krise wiederholen kann. Nach dem Startschuss kann es aber noch eine Weile dauern, bis die neuen Regelungen gefunden und umgesetzt sind. Einige Punkte sind aber jetzt zumindest in Umrissen erkennbar, wenn man Äußerungen aus Trumps Beraterkreis und von Experten folgt.

Einmal wird es Abstriche beim Schutz der Konsumenten geben. Beschlossen ist offenbar bereits, die Verschärfung der Auflagen für Finanzberater wieder zurückzunehmen. Das Arbeitsministerium hatte, in seiner Verantwortung für die Pensionspläne von Beschäftigten, gefordert, dass Berater künftig eindeutig im besten Interesse der Kunden arbeiten müssen. Das hatte vor allem freien Finanzberatern, die von Provisionen leben, große Sorgen bereitet. Zu berücksichtigen ist dabei, dass selbst bei guten Absichten leicht ein Verstoß gegen derartige Vorschriften passieren und unter Umständen kostspielige Schadenersatzprozesse nach sich ziehen kann.

Wie Rechtsanwalt Scott Pearson von der Kanzlei Ballard Spahr in Philadelphia erläutert, gibt es zudem eine Vielzahl von Vorschriften des nach der Finanzkrise neu geschaffenen Büros für Konsumentenschutz, die für die Banken eine erhebliche Belastung bedeuten. So müssen die Geldhäuser sehr deutlich auf Probleme bei der Vergabe von Krediten hinweisen. "Im Endeffekt werden die Banken gezwungen, ...

