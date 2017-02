Düsseldorf (ots) - Sigmar Gabriel ist bei seiner Reise nach Washington in die Rolle des Kundschafters geschlüpft. Es ging darum, Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Trump-Regierung wirklich tickt. Bei seinem ersten Treffen mit dem neuen US-Außenminister Rex Tillerson waren die bei solchen Gelegenheiten zu erwartenden, diplomatisch weichgespülten Formulierungen von Partnerschaft und gegenseitigem Verständnis zu hören. Aber selbst das ist ja nach den ersten verstörenden Amtstagen Donald Trumps schon eine gute Nachricht. Wer den politischen Berserker im Weißen Haus beeinflussen will, um ihn möglicherweise abzubringen von seinem nationalistischen Kurs, der muss einen möglichst intensiven Kontakt mit dieser Regierung pflegen. Es ist ein Spiel über Bande mit ungewissen Erfolgsaussichten, denn niemand vermag zu sagen, ob Trumps bislang gemäßigt auftretende Fachminister sich im Zweifelsfall durchsetzen könnten gegen die Clique von ideologischen Scharfmachern, mit denen sich Trump im Weißen Haus umgeben hat. Aber es ist derzeit die einzige Chance, die wir haben.



