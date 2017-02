China ist jetzt nicht nur Deutschlands wichtigster Handelspartner, sondern trägt mit immerhin 6,7 Prozent Wachstum in 2016 immens zum Rohstoffverbrauch bei. Ob Baubranche, Einzelhandel oder Industrie, Chinas Wirtschaft ist in Fahrt. Auch die große Nachfrage nach neuen Autos hilft der Konjunktur. China, als das Wachstumsland für Elektroautos, konnte in 2016 den Verkauf von E-Autos vervierfachen. ...

