Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BWT +2,17% auf 23,5, davor 14 Tage ohne Veränderung , Mologen -5,46% auf 3,1, davor 7 Tage im Plus (51,74% Zuwachs von 2,16 auf 3,28), UBS +1,78% auf 16, davor 6 Tage im Minus (-8,82% Verlust von 17,23 auf 15,71), General Electric +0,07% auf 29,7, davor 6 Tage im Minus (-2,27% Verlust von 30,37 auf 29,68), Scout24 +1,56% auf 32,88, davor 5 Tage im Minus (-3,96% Verlust von 33,71 auf 32,38), Gerry Weber 0% auf 10,72, davor 5 Tage im Minus (-2,55% Verlust von 11 auf 10,72), Deutsche Telekom +0,41% auf 15,995, davor 5 Tage im Minus (-3,22% Verlust von 16,46 auf 15,93), Gold Maple Leaf 1/1 -0,13% auf 1163,7, davor 4 Tage im Plus (1,99% Zuwachs von 1142,5 auf 1165,2), Goldbarren (100g, philoro) -0,14% auf 3679, davor 4 Tage im Plus (1,77% Zuwachs von...

Den vollständigen Artikel lesen ...