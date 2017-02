New York - Positiv interpretierte Arbeitsmarktzahlen haben an den US-Aktienmärkten für steigende Kurse gesorgt. Angeführt wurde die Gewinnerliste am Freitag von einem starken Finanzsektor. US-Präsident Donald Trump stellte mit einem weiteren Dekret am Freitag die Weichen dafür, entscheidende Regelungen für die US-Finanzbranche zu lockern. Davon könnten vor allem die mächtigen Wall-Street-Firmen profitieren. Entsprechend gehörten die Aktien von Morgan Stanley und Goldman Sachs mit Kursaufschlägen von rund 5 Prozent zu den grössten Gewinnern.

Der Dow Jones Industrial überstieg wieder die viel beachtete 20'000-Punkte-Marke, die er vorige Woche erstmals geknackt hatte. Letztlich legte er um 0,94 Prozent auf 20'071,46 Punkte zu. Auf Wochensicht ergab sich wegen der Kursverluste der vergangenen Tage aber dennoch ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,73 Prozent auf 2297,42 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 0,27 Prozent auf 5161,60 Punkte vor.

Die US-Wirtschaft hatte im Januar deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings nach unten revidiert. Zudem waren die Stundenlöhne weniger als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosenquote leicht nach oben geklettert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...