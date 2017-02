Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen sind zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitag sieben Menschen in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Auf der A555 bei Köln starb ein 33-jähriger Fußgänger, als er zu Fuß die sechsspurige Autobahn überqueren wollte.

Der Mann wurde von einem Lieferwagen erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Auf der A1 bei Hagen kam am Donnerstagabend ein 26-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Der Mann hatte versucht, ein auf der linken Spur fahrendes Auto links zu überholen und war dabei gestürzt. Am Niederrhein kam eine 27-Pkw-Fahrerin bei einem Überholmanöver von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Sie zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Bei Moers starb eine 51-Jährige: Sie hatte sich mit ihrem Wagen überschlagen und landete in einem Bach. Trotz eines Rettungshubschraubers erlag die Frau ihren Verletzungen. Bei Lüdinghausen kam ein Pkw von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die beiden Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Auf der A42 starb eine 21-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall: Die Frau war Beifahrerin eines Pkw, der nach einem Überholmanöver unter das Heck eines Sattelschleppers geraten war. Der 24-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.