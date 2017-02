Argentiniens Ölkonzern YPF profitiert von Subventionen, Maschinenbauer Andritz holt mehr Großaufträge und Anleihen der Royal Bank of Canada versprechen gute Rendite. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: YPF - Investitionsboom in Patagonien

Seit Amtsantritt von Präsident Mauricio Macri im Dezember 2015 legten argentinische Blue Chips, die an der Börse New York in Dollar gehandelt werden, um durchschnittlich 45 Prozent zu. An der Spitze liegt Pampa Energia mit einem Kursplus von rund 110 Prozent (WirtschaftsWoche 50/2015). Der Stromversorger profitierte vom Abbau staatlicher Subventionen und Preisstopps durch die Regierung des neuen Staatspräsidenten.

Vom Subventionsabbau negativ betroffen war der mehrheitlich vom Staat kontrollierte Ölkonzern YPF. Macris Vorgängerin Cristina Fernandez de Kirchner garantierte Ölproduzenten noch Abnahmepreise weit über dem damaligen Weltmarktpreis. Entsprechend schwach entwickelte sich, trotz anziehendem Weltmarktpreis für Rohöl, die YPF-Aktie. Das änderte sich jetzt schlagartig. Um fast 40 Prozent schnellte die YPF-Aktie im Januar nach oben. Grund: Die Regierung in Buenos Aires lässt Ausfuhrzölle auf Ölprodukte auslaufen und verlängert Subventionen, die es Produzenten erlauben, Erdgas für das Dreifache des internationalen Preises zu verkaufen. Damit soll ein Investitionsboom ausgelöst werden, in die Erschließung gigantischer Vorkommen in den Schiefergesteinsformationen im Vaca-Muerta-Becken in Patagonien. Die Multis Total, Shell, Chevron und BP haben mit YPF bereits Vereinbarungen unterzeichnet. YPF besitzt die Hälfte der Förderkonzessionen in Vaca Muerta. Nach einer Konsolidierung sollte die Aktie Kurs nehmen in Richtung 30 Dollar.

Aktientipp: Andritz - Mit neuer Wasserkraft zu alten Höchstkursen

Wenn der österreichische Maschinen- und Anlagenbauer am 3. März sein Jahresergebnis vorlegt, dürfte der Umsatz 2016 um gut fünf Prozent auf sechs Milliarden Euro gesunken sein. Andritz litt im vergangenen Jahr unter niedrigen Preisen für Energie und Strom, die vor allem das Geschäft mit Zulieferungen für Wasserkraftwerke belasteten. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass die Talsohle durchschritten ist.

43 Prozent mehr Aufträge holte die Hydro-Sparte im dritten Quartal 2016 herein. Offensichtlich macht sich die Stabilisierung der Energiepreise bemerkbar. In den vergangenen Wochen gewann Andritz weitere Großaufträge für Turbinen und Generatoren für Kraftwerke in Norwegen und die Renovierung von Wasserkraftwerken im Kongo.

Auch im Geschäftsbereich Ausrüstungen für Zellstoffwerke ziehen die Bestellungen an. Soeben kam ein Großauftrag von einem Papierwerk aus Laos herein. In der Umformtechnik, die vor allem an die Autoindustrie liefert, lagen die Neuaufträge bis September um 24 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Insgesamt könnte Andritz 2017 wieder einen leichten Umsatzanstieg auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro erzielen. Eine Belebung der US-Wirtschaft wäre ein Vorteil, Andritz macht in Nordamerika ein Fünftel seines Umsatzes.

Die Gewinnrechnung dürfte schon für 2016 nicht schlecht ausfallen. Die operativen Margen haben sich im Jahresverlauf leicht erholt. Günstige Finanzierungskosten dürften einen leichten Anstieg des Nettogewinns auf rund 280 Millionen Euro ermöglicht haben. Ziehen die Umsätze nun wieder an, sind 2017 bei stabilen Margen an die 300 Millionen Euro Gewinn möglich. Andritz-Aktien dürfte das wieder bis zu ihren bisherigen ...

