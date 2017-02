Der Militärchef der pro-russischen Separatisten in der Ukraine ist am Samstag bei einem Autobomben-Anschlag getötet worden. Oleg Anashchenko habe mit einem Begleiter in dem Wagen gesessen, der explodiert sei.

Die Polizei von Lugansk stufte die Tat als Terroranschlag ein. Zuletzt war es in der östlichen Ukraine zu neuen schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Separatisten gekommen: Besonders um die Industriestadt Awdijiwka sind heftige Kämpfe entbrannt. Dabei wurden nach vorläufigen Berichten mindestens 30 Menschen getötet und über 80 verletzt.