Als Popstar der Politszene inszeniert sich Martin Schulz beim Wahlkampf der saarländischen SPD. In Saarlouis verteilte der Kanzlerkandidat rote Rosen an Fußgänger. Von seinen Anhängern wird er gefeiert.

Es ist die Anwesenheit von Martin Schulz, die Heiko Maas lächeln lässt. Lange habe er - und damit meint er seine Partei - auf einen solchen Moment warten müssen. Und nun will er ihn auch genießen. Der Bundesjustizminister schreitet durch die Fußgängerzone von Saarlouis, die Sonne scheint, es riecht schon ein bisschen nach Frühling. Nach Aufbruch. Maas bleibt immer ein kleines Stückchen hinter dem prominenten Gast, dem Kanzlerkandidaten der SPD. Und freut sich über den "mächtigen Auflauf", den Schulz in der Kleinstadt ausgelöst hat.

Schulz unterstützte am Freitag ganztägig die Saar-SPD, erst beim Straßenwahlkampf, später beim außerordentlichen Parteitag in Mettlach-Orscholz, rund 30 Kilometer von Saarlouis entfernt. Beide Termine zogen viele Menschen an, viel mehr, als die Veranstalter erwartet hatten. Am 26. März wird in dem Bundesland im Südwesten der Republik ein neuer Landtag gewählt. Schulz weiß, dass ein positives Ergebnis seine Beliebtheit weiter steigern, die Motivation hoch halten würde. Dementsprechend wichtig ist ihm der Besuch im Saarland.

Und so lief er umringt von Journalisten und Anhängern, von Neugierigen und Schaulustigen eine Stunde lang durch die Fußgängerzone von Saarlouis. Er beantwortete geduldig Fragen, erzählte von seinem Vater, ...

