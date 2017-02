Die Aktie von Lion E-Mobility hat in den letzten Tagen eine schöne Rallye aufs Parkett gelegt. Der Grund: am Rande des Abfahrtsrennens in Kitzbühel am 23. Januar hat die Firma Kreisel Electric Arnold Schwarzenegger einen mit Batterien angetriebenen SUV übergeben. Zur Erinnerung: Die Kreisel-Brüder sorgen seit mehreren Monaten in punkto Batterien für Elektroautos für Furore.

