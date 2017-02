Gute Arbeitsmarktdaten aus den USA reißen den Dax auf den Weg ins Wochenende mit. Die in dieser Woche anstehenden Zahlen zur deutschen Volkswirtschaft sprechen für weiterhin gute Stimmung auf dem Aktienmarkt.

Nach der Minus-Woche kam der Schub aus den USA für den Dax am Freitagnachmittag zur richtigen Zeit. Dort fielen die Arbeitsmarktdaten viel besser aus als gedacht. Es wurden weit mehr Stellen geschaffen als erwartet. Private Firmen und der Staat schufen im Januar insgesamt 227.000 Stellen. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 175.000 gerechnet.

Die separat ermittelte Erwerbslosenquote stieg hingegen um einen Tick auf 4,8 Prozent - sie ist damit nach Ansicht von Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg weiterhin gering: "Der Arbeitsmarkt tendiert in Richtung Vollbeschäftigung." Allerdings blieb der Anstieg der Stundenlöhne hinter den Erwartungen zurück, was Experten aber kaum irritiert: "Der Arbeitsmarkt legt einen fulminanten Jahresauftakt hin", kommentierte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank die Zahlen aus den USA gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das deutsche Börsenbarometer Dax kletterte nach dem Rückenwind aus den USA um 0,2 Prozent auf 11.651 Punkte.

So kann es ab Montag weitergehen. Denn von den anstehenden Konjunkturdaten erwarten die Auguren keine negativen Überraschungen. "Die deutsche Konjunktur ist in einer guten Verfassung", resümiert die Helaba. Wie gut, werden die Zahlen zu den Auftragseingängen im Dezember am Montag, der Industrieproduktion am Dienstag und der Handelsbilanz am Donnerstag zeigen.

HSBC Global Research zufolge zeigen die Vorlaufindikatoren von Einkaufsmanagerindizes

