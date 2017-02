Hamburg (ots) -



Sebastian Fitzek, 45, ist Thrillerautor und wurde schon als Kind vom Kriminalgenre geprägt - und das maßgeblich von "Aktenzeichen XY...ungelöst". Es führte soweit, dass er sich die Kennzeichen der Taxis notiert habe, mit denen er fuhr. Für den Fall, er würde entführt. "Ich war schon ein kleiner Schisser", bekennt Fitzek im Gespräch mit dem Magazin STERN CRIME (Ausgabe 11/17, ab 4. Februar im Handel).



Viele der Ideen für seine Romane "entstehen aus stinknormalen Alltagserlebnissen." So auch für seinen neuesten Roman "Das Paket": "Die erste Idee (...) kam mir, als der Postbote klingelte und mich bat, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen. Habe ich natürlich gemacht, aber plötzlich sprang mein Thriller-Hirn an."



