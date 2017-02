Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry will auch mit Baby die Bundestagswahl bestreiten. Das Kind soll im ersten Halbjahr 2017 zur Welt kommen. Es werde zwar anstrengend, aber sie freue sich drauf, so Petry in einem Interview.

AfD-Chefin Frauke Petry will mit Baby Wahlkampf machen. "Es wird sicher anstrengend, aber ich freue mich darauf", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...