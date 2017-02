An schwer bewaffneten Polizisten und Soldaten vorbei gehen Touristen in das weltberühmte Museum. Ägypten identifiziert den niedergeschossenen mutmaßlichen Täter - er sei dort nicht wegen extremistischer Aktivitäten bekannt, heißt es.

Einen Tag nach dem Macheten-Zwischenfall am Pariser Louvre hat das weltberühmte Museum am Samstag wieder geöffnet. Besucher defilierten an schwer bewaffneten Polizisten und Soldaten vorbei in den weitläufigen Komplex. Ein Sprecher des ägyptischen Innenministeriums teilte der Nachrichtenagentur AP mit, der mutmaßliche, ...

