In Wiesbaden ist ein 17-jähriger Asylbewerber in der Nacht zum Samstag unmittelbar nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung festgenommen worden. Die Tat ereignete sich am Freitagabend kurz nach 23 Uhr auf der Damentoilette einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs.

Die 20-jährige Geschädigte offenbarte sich nach der Tat gegenüber anderen Personen, die daraufhin die Polizei verständigten. Nachdem der 17-jährige Tatverdächtige nach der Tat die Gaststätte verlassen hatte, hinderten ihn Passanten an der Flucht und übergaben ihn schließlich den Einsatzkräften der Polizei. Am Samstagnachmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der für den Jungen Untersuchungshaft anordnete.