Zum 19. Spieltag in der Bundesliga hat Schalke bei den Bayern ein 1:1-Unentschieden erkämpft und hochverdient einen Punkt aus München entführt. Robert Lewandowski hatte die Gastgeber in der 9. Minute zunächst in Führung gebracht, Naldo konnte aber nur vier Minuten später ausgleichen.

Auch danach zeigten sich die Schalker hochengagiert und versetzten dem Rekordmeister immer wieder Nadelstiche. Die Bayern hatten große Probleme, die Partie unter Kontrolle zu halten, erst gegen Ende drehten Müller, Costa und Martinez auf. Schon zur Halbzeit gab es dafür von den verwöhnten Fans in der Münchener Arena Pfiffe. Philipp Lahm hätte sich für sein 500. Bayern-Spiel wohl eine bessere Partie gewünscht.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:0, Hertha BSC - FC Ingolstadt 1:0, 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0, 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:0.