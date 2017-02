Tausende haben in London und Berlin gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert. In London skandierten die Protestteilnehmer auch Slogans gegen ihre eigene Premierministerin.

Rund 1200 Menschen haben nach Polizeiangaben in Berlin gegen das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump protestiert. An der US-Botschaft am Brandenburger Tor forderten die Demonstranten am Samstag, Trump müsse seine Entscheidung zurücknehmen und jene, denen der Eintritt verwehrt werde, ins Land lassen. Der US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...