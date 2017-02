Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta007/04.02.2017/17:50) - Frankfurt, den 04.02.2017: Die GBS Asset

Management AG in Liquidation gibt bekannt, dass Herr Andreas Uelhoff zum neuen

Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. Er übernimmt das Amt von Herrn Martin

Rubensdörffer, dem die Gesellschaft für sein Engagement nach dessen Niederlegung

herzlich dankt. Zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates wurde Herr Helmut Berz

gerichtlich bestellt.



Sascha Magsamen

Abwickler



* * *

Die Firmierung der GBS Asset Management AG geht auf die Grevener

Baumwollspinnerei zurück, daher rührt die Abkürzung GBS. In den späten 1990er

Jahren wurde die Gesellschaft nach zuvor betriebenen Textilaktivitäten

abgewickelt und richtete sich als Kapitalmarkdienstleister mit Fokus auf

Nebenwerte neu aus. Das Grundkapital ist in 427.000 Aktien eingeteilt. Die

GBS-Aktie notiert im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin (WKN: 589870).



(Ende)



Aussender: GBS Asset Management AG iL

Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sascha Magsamen

Tel.: +49 69 788 088 0622

E-Mail: vorstand@gbsag.de

Website: www.gbsag.de



ISIN(s): DE0005898704 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin



